Amici 20, la battuta di Pio e Amedeo sulla gravidanza di Belen scatena polemiche sul web

Pio e Amedeo bersagliati sul web a causa di una battuta sulla gravidanza di Belen Rodriguez, ex di De Martino: tra le critiche anche quella di Parpiglia

Ieri sera, sabato 20 marzo 2021, Pio e Amedeo sono stati ospiti nella prima puntata del serale di Amici 20. I due comici pugliesi hanno presentato la trasmissione Felicissima sera, che debutterà su Canale 5. Poi, hanno fatto qualche battuta rivolgendosi a Stefano De Martino e sull’ex Belen Rodriguez in dolce attesa.

“Un grande applauso a Stefano De Martino. Tanti auguri ancora che diventa di nuovo papà. Grande Stefano che sei, davvero. Diventi nuovamente papà dai è vero. Finalmente un fratellino per Santiago” hanno esordito i due. “Ah non è suo? Non eri tu nella fotografia? Belen se li prende tutti uguali, non capisco. Mi sembrava proprio lui però”, hanno continuato Pio e Amedeo, riferendosi al fatto che la showgirl argentina sceglie fidanzati con tratti molti simili a quelli precedenti. “Ma state in buoni rapporti? Lo conosco, è un bravo ragazzo, fa il parrucchiere. E due shampoo non glielo potevi fare pure tu?!” hanno dichiarato i due, ironizzando sulla professione di Antonino Spinalbese, nuovo compagno di Belen.

La battuta però pare abbia messo forte in imbarazzo De Martino, che ha replicato: “Per me è un lavoro non ridere alle loro battute perché se io rido troppo rischio di offendere qualcuno“. Sul web invece si è scatenata la polemica da parte dei telespettatori, tra cui anche il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha twittato:

#amici21 pessimi #pioeamedeo su #StefanoDeMartino e la maternità di #belen (assente) . Insulti per ottenere risate, non sono un buon copione da prima serata ma solo offese gratuite anche verso persone assenti, in dolce attesa e in un periodo così difficile. tristezza totale. — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) March 20, 2021

Lo stesso giornalista ha poi lanciato una Instagram stories sul suo profilo, scrivendo: “Ovviamente Stefano De Martino un signore che non ha risposto. Un giorno vi racconterò una lunga storia”.

Insomma, di che si tratta? Non rimane che attendere. Nel frattempo la polemica su social non si arresta.

Mi spiace ma ho trovato le battute di #PioeAmedeo su #StefanoDeMartino decisamente fuori luogo e offensive. #Amici20 — Marco Luci (@marcoluci1) March 20, 2021

E comunque Pio e Amedeo non mi hanno fatto ridere nemmeno un quarto di secondo #amici20 — Nåziskin (@danielemagriano) March 21, 2021

