Quando esce Strappare lungo i bordi, la prima serie Tv di Zerocalcare?

Strappare lungo i bordi è la prima serie Tv di Zerocalcare, quando sarà disponibile su Netflix?

A breve uscirà su Netflix la serie Tv Strappare lungo i bordi, diretta e scritta da Zerocalcare, pseudonimo del noto fumettista Michele Rech. Si tratta di una produzione Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing.

Non è ancora nota la trama delle prima serie Tv di Zerocalcare, nei giorni scorsi Netflix ha però diffuso un video-annuncio. Non si sa ancora nulla sulla data di uscita della serie, né sul numero degli episodi e la loro durata.

Parlando della serie Tv Zerocalcare sui social ha fatto sapere che “è una storia che mi sta molto a cuore, e la sto a fa come voglio io. Nei linguaggi, nei contenuti, nella scrittura, è roba mia, il che significa che se viene na mer*a me l’accollo io.”

Riferendosi al video diffuso da Netflix ha aggiunto: “Al tempo stesso, come si vede già a partire da questi 50 secondi, sta cosa è realizzata decisamente meglio di quello che è nelle mie possibilità: questo perché ci stanno a lavorà un sacco di persone che sono quelle che poi fanno la differenza tra quello che faccio per i fatti miei e quello che stiamo facendo qui.“

Alcune notizie sono però trapelate in merito al cast di Strappare lungo i bordi. Questi sono alcuni dei personaggi che prenderanno parte della serie tv: Sarah, Secco, l’Amico Cinghiale e l’Armadillo. Per quanto riguarda i doppiatori e gli attori, invece, non è ancora trapelato alcun nome.

Sara Fonte

