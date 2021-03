Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 22 al 26 marzo 2021: Filippo sta male

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 22 al 26 marzo 2021.

Nella puntata di lunedì 22 marzo 2021, Filippo continua ad avere dei mal di testa a cui sembra non dare troppo peso. In seguito al tradimento di Patrizio, Rossella non riesce a concludere la tesi, ma Silvia e Michele trovano un modo per aiutarla. Guido e Mariella sono alle prese con le ansie di prestazione di Cerruti nei confronti della famiglia Sarti.

Nella puntata di martedì 23 marzo 2021, un imprevisto mina la felicità di Filippo e Serena. Michele e Silvia fanno in modo che Rossella non metta a repentaglio la stesura della tesi, ma qualcuno vuole approfittarsi della situazione. Guido e Mariella saranno coinvolti da Bice e Sasà in una serie di sotterfugi.

Nella puntata di mercoledì’ 24 marzo 2021, mentre si lascia andare ai ricordi, Serena e Filippo sono in attesa dei risultati degli esami effettuati dal professor Volpicelli. Rossella è alle prese con mille imprevisti per consegnare le tesi in tempo.

Nella puntata di giovedì 25 marzo 2021, la relazione di Rossella e Patrizio, in seguito al tradimento di lui con Clara, giunge al capolinea, mentre Silvia cerca di riavvicinarsi a Michele. Anche per Niko e Susanna, complice il lavoro allo studio, potrebbe esserci un riavvicinamento.

Nella puntata di venerdì 26 marzo 2021, nuovo addetto alla sicurezza dei Cantieri, Franco deve gestire l’ennesimo momento di tensione con gli operai. Filippo deve decidere come affrontare la sua nuova situazione, mentre un imprevisto rischia di mandare a monte i piani di Cerruti per il pranzo con Bruno e Morgana Sarti.

Maria Rita Gagliardi

