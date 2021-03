Beautiful, il cui titolo originale è “The bold and the beautiful” ci riserva sempre novità interessanti, ecco perché è la soap che avvince da tanto tempo. Le anticipazioni dal 27 marzo al 2 aprile 2021, ci svelano che torneremo presto a parlare di Thomas. Il padre e la sorella del misterioso protagonista, staranno dalla sua parte, convinti che egli sia davvero cambiato.

Beautiful anticipazioni e trame dal 27 marzo al 2 aprile 2021: Hope ricadrà nella trappola di Thomas?

Thomas non è cambiato proprio per niente, né ha intenzione di farlo. Il suo chiodo fisso è sempre la giovane Logan, con continuerà a sconvolgere. Ridge e Steffy, in buona fede, asseconderanno le gesta folli dell’uomo.

Saranno, infatti, convinti che la sua terribile gelosia verso Hope sia terminata e che non nutra più alcun sentimento per la giovane Logan. Il figlio di Ridge, inoltre, di essere innamorato di Zoe.

Il Forrester senior pensa che la figlia nutra amore per Liam. Ridge sarà quindi, per vari motivi, pronto a coprire Thomas ed essere dalla sua parte. Il giovane fingerà di essere la vittima innocente verso tutta la famiglia.

Steffy non crederà al nuovo comportamento del fratello e non mancheranno i sospetti, non ci saranno prove tangibili. Di certo però Thomas escogiterà qualcosa per riavere Hope.

Una impensabile proposta per Hope Logan

Torniamo a parlare di Hope a cui Liam chiederà di diventare la sua sposa, la giovane Logan, però, dovrà lasciare la custodia di Douglas e stare per sempre lontana da Thomas.

La figlia di Brooke che non sarà in grado di accettare un simile compromesso, rifiuterà la proposta di matrimonio di Liam. Lo Spencer, deluso più che mai, tornerà da Steffy.

Liam trascorrerà, ancora una volta, la notte in casa della ex, il mattino successivo Hope lo raggiungerà per rassicurarlo. La giovane Logan avrebbe voluto ribadire di amarlo, lo troverà, però, in effusioni e baci alla rivale.

Steffy si farà convincere da Thomas e fingerà tutto, per fare del male alla giovane Logan. Thomas, dopo avere udito Hope e la madre organizzerà la sceneggiata.

I consigli di Brooke, sentiti da Thomas

Brooke nel dialogo udito da Thomas, spronava la figlia a correre da Liam per rassicurarlo sui suoi sentimenti. Hope, caduta nella trappola, organizzata alle sue spalle, ovviamente penserà che tra lei e Liam ci sia Steffy.

Ridge e Brooke non sapranno, nel frattempo nulla di Steffy e della delusione provata da Hope. La figlia di Brooke ha assistito alla sua rivale che bacia l’uomo amato, Liam.

Ridge, venuto al corrente delle condizioni di Liam, si preoccuperà per Hope e la sua decisione. Il nipote Douglas potrebbe perdere ancora chi ama. Conosceremo ciò che accadrà durante le prossime anticipazioni, non mancate!

