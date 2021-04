Michele Santoro torna in tv? Per adesso è stato ospite da Lilli Gruber

Michele Santoro torna in televisione. L’ex conduttore di Rai 2 è stato ospite del programma Otto e mezzo di Lilli Gruber, in onda su La7. Il giornalista ha oggi 69 anni e ha raccontato la nostalgia per la sua vita televisiva.

Secondo Santoro, però, c’è chi lo sta allontanando perché è un personaggio scomodo.

Un personaggio come me, in una situazione dove mi sembra dominare una sorta di conformismo che si estende sulla televisione come una cortina di fumo, è un po’ difficile da governare Michele Santoro

La sua apparizione in televisione, anche se da ospite, ha scatenato il popolo di Twitter, che si è diviso tra sostenitori e commentatori ironici. C’è chi lo chiama umarell, chi fa riferimento al fatto che i suoi precedenti programmi non avevano abbastanza share, altri che sia più sconnesso di Ornella Vanoni.

Insomma, il conduttore non passa mai inosservato, anche se da ospite.

