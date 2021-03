Cotto e Mangiato ricetta del 22 marzo 2021: torta salata con zucchine e fagiolini

Torta salata con Zucchine e fagiolini la prima ricetta primaverile di Cotto e Mangiato. Ecco come si fa.

La ricetta

Per la ricetta avrai bisogno di:

500 grammi di zucchine

500 grammi di fagiolini

Cipollotti

250 grammi di robiola

2 uova

2 sfoglie

Procedimento

Lessare i fagiolini. Intanto in padella soffriggere cipolla e olio poi aggiungere le zucchine tagliate a rondelle e lasciar cuocere. Una volta pronte versare in una ciotola. Scolare i fagiolini e aggiungerli. Mettere anche la robiola e mixare per ottenere una crema. Infine aggiungere le noci sbriciolate. Aprire la sfoglia in un ruoto con cerniera, aggiungere sopra la

Crema. Chiudere con l’altra sfoglia e cuocere a 180 gradi per una ventina di minuti.

