Red: quali sono tutti i capitoli della saga? Ci sarà un seguito? Cosa sappiamo e anticipazioni su Red 2, oggi su Italia Uno

Red 2 è il film d’azione che andrà in onda stasera, alle ore 21.20, su Italia Uno. Quali sono tutti i capitoli della saga?

Red (2010)

La saga di Red inizia nel 2010, quando il regista Robert Schwentke decide di mettere mano sul fumetto DC omonimo di Warren Ellis e Cully Hamner.

Frank Moses (Bruce Willis) è un ex agente della CIA in pensione, che riceve delle telefonate da una donna (Sarah Ross) con la scusa della pensione della CIA. L’uomo e la donna sono vittime di un agguato, ma riescono fortunosamente a fuggire. Si tratta solo dell’inizio di un’avventura, che li porterà a creare una vera e propria squadra.

Il cast è composto da:

Bruce Willis: Frank Moses;

Mary-Louise Parker: Sarah Ross;

John Malkovich: Marvin Boggs;

Morgan Freeman: Joe Matheson;

Helen Mirren: Victoria Winslow;

Karl Urban: William Cooper;

Brian Cox: Ivan Simanov;

Julian McMahon: vice presidente Stanton;

Richard Dreyfuss: Alexander Dunning;

Rebecca Pidgeon: Cynthia Wilkes;

Ernest Borgnine: Henry;

James Remar: Gabriel Singer;

Emily Kuroda: Mrs. Chan;

Jaqueline Fleming: Marna.

Il film ha vinto gli Artios Award nel 2011 per il miglior casting per un film commedia. Girato a Toronto e a New Orleans, il film è arrivato negli States il 15 ottobre 2010. In Italia, arrivò l’11 maggio 2011. Guadagnò al botteghino quasi 200 milioni di dollari.

Red è un acronimo. Negli States, significava Retired Extremely Dangerous (pensionato estremamente pericoloso). In Itaklia, fu tradotto con Reduce Estremamente Distruttivo.

Red 2 (2013)

La pellicola di stasera è il secondo capitolo, uscito nelle sale nel 2013. Ci fu un cambio alla regia e la mano passò a Dean Parison. La pellicola ha una durata di 116 minuti.

Il film è ambientato 3 anni dopo i fatti del primo. Frank e Sarah sono felicemente fidanzati, quando ricevono la visita di un ex collega di Frank, Marvin, che gli dice di essere in pericolo.

Poco dopo, l’uomo muore nella sua auto. L’FBI preleva lui e Sarah ai funerali di Marvin per interrogarli, ma la sede viene assaltata da Jack Horton.

Il film prosegue con scene d’azione e un colpo di scena dopo l’altro.

Il cast è composto da:

Bruce Willis: Frank Moses;

John Malkovich: Marvin Boggs;

Mary-Louise Parker: Sarah Ross;

Helen Mirren: Victoria Winslow;

Anthony Hopkins: Edward Bailey;

Catherine Zeta Jones: Katja Petrokova;

Brian Cox: Ivan Simanov;

Lee Byung-hun: Han Cho Bai;

Nathalie Buscombe: Serena;

Neal McDonough: Jack Horton;

David Thewlis: La Rana;

Garrick Hagon: Davis;

Tim Pigott-Smith: direttore Phillips;

Philip Arditti: Arman;

Mitchell Mullen: Wade;

Khalid Laith: Al Said;

Steven Berkoff: Cobb;

Vlasta Vrana: generale McKennon;

Adam Shaw: giovane inquietante;

Tom Hodgkins: Snyder;

Emma Heming: Kelly;

Titus Welliver: vice-direttore Servizi Segreti Militari;

Sherif El Tayeb: capitano guardie della rivoluzione.

Il film fu girato a Montreal, Parigi e Londra, ma il Regno Unito non tollerò le armi di grosso calibro usate nel film. La pellicola uscì negli States il 19 luglio 2013, mentre in Italia arrivò il 21 agosto dello stesso anno.

Guadagnò 148 milioni di dollari.

Red 3: ci sarà?

Purtroppo, su Red 3 si sa poco e nulla. La sceneggiatura doveva essere pronta nel 2014, visto il successo del secondo capitolo. Fonti autorevoli parlano di un lancio effettivo della pellicola nel 2022.

Leggi anche => The Wife – Vivere nell’ombra, chi è la donna dietro questa storia? La penna dietro alla pellicola con Glenn Close

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui