The Wife – Vivere nell’ombra, chi è la donna dietro questa storia? La penna dietro alla pellicola con Glenn Close

Il film non racconta una storia vera, ma è ispirato dal romanzo omonimo di Meg Wolitzer. Chi è e alcune curiosità su di lei e sulla pellicola del 2017.

Chi è Meg Wolitzer, la scrittrice dietro al film

Meg Wolitzer è l’autrice che ha scritto il romanzo che ispira il film che andrà in onda stasera. Il titolo è sempre lo stesso, The Wife, ovvero La moglie.

Meg è nata a Brooklyn il 28 maggio 1959 ed è figlia d’arte. Infatti, la madre era scrittrice e si chiamava Hilama Wolitzer. Il padre, invece, era uno psicologo, Morton Wolitzer.

Meg studia allo Smith College e poi alla Brown University, dove si è laureata nel 1981. Ha scritto 20 libri, di cui l’ultimo pubblicato nel 2018.

Tre sono diventati anche dei film. Uno, ovviamente The Wife, pubblicato negli Stati Uniti nel 2003 e in italiano da Garzanti nel 2018.

Gli altri due sono: This Is My Life, scritto e diretto da Nora Ephron al suo esordio come regista e Surrender, Dorothy nel 2006.

The Wife – Vivere all’ombra: curiosità sul film

Nel film ispirato al romanzo, Joan Castleman è la moglie di Joe Castleman, premio Nobel per la Letteratura ultrasettantenne.

Per lui, la donna ha rinunciato alla sua passione letteraria. Infatti, la donna ha rinunciato anche alla fedeltà dell’uomo, andando sempre oltre a bugie e risentimenti.

Nessuno, però, sa la verità: è lei a scrivere i libri e non lui. La donna, però, decide che è il momento di ritagliarsi dello spazio per lei una volta per tutte.

La pellicola fu annunciata il 16 maggio 2014 e fu proiettata al Toronto International Film Festival. Uscì negli States il 17 agosto 2018, mentre in Italia arrivò il 4 ottobre 2018.

Ha incassato 19,9 milioni di dollari nel mondo. La pellicola vinse 6 premi per il ruolo di attrice protagonista a Glenn Close, ma non ottenne l’Oscar.

