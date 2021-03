Chi è Remo Girone? Età, carriera e vita privata dell’attore

Ecco chi è Remo Girone, età, carriera e vita privata del famoso attore

Remo Girone è un famoso attore, raggiunse l’apice del successo negli anni Ottanta.

L’attore è nato l’1 Dicembre 1948 ad Asmara, sin da bambino manifestò la sua grande passione per la recitazione. Quando era solo un bambino recitava poesie in vari spettacoli teatrali. Si trasferì a Roma all’età di 13 anni.

Dopo aver conseguito il diploma si iscrisse alla Facoltà di Economia e Commercio, la lasciò però per frequentare l’Accademia nazionale d’arte drammatica. Dopo essersi diplomato in recitazione iniziò a lavorare in teatro.

Il suo debutto al cinema risale al 1972, quando recitò in Roma rivuole Cesare del 1972. Due anni dopo recitò ne L’anticristo. ha recitato poi in altri importanti film come Il gabbiano, Corleone, Giocare d’azzardo e molti altri ancora.

Raggiunse l’apice del successo nel 1987 recitando sulla Rai nel film La Piovra. Lo abbiamo poi visto in altri sceneggiati come Lo scialo, Carlo Magno, Dalla notte all’alba, Dio vede e provvede, Fantaghirò 5, Il Grande Torino e altri ancora. Remo Girone ha anche recitato nella fiction Diritto di difesa.

Nel 2002 l’attore ha recitato nel film Heaven, l’anno successivo ha invece fatto parte del cast de Le valigie di Tulse Luper – La storia di Moab. Nel 2007 ha recitato nel film di Ficarra e Picone Il 7 e l’8, l’anno dopo ha fatto parte del cast della fiction Le ali. Abbiamo visto Remo Girone ne Il gioiellino nel 2011. Due anni dopo è approdato di nuovo al cinema nel film Benvenuto Presidente. Ha poi interpretato i panni di Enzo Ferrari nel 2019 nel film Le Mans ’66 – La grande sfida.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore è convolato a nozze con l’attrice argentina Victoria Zinny nel 1982. Dal loro amore è nata la figlia Vittoria. In passato Remo Girone ha dovuto fare i conti con una brutta malattia, un tumore. È stato male per anni, ad oggi però sta bene.

Remo Girone sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 24 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

