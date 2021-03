Ecco chi è Emanuel Caserio, età, carriera e vita privata dell’attore de Il paradiso delle signore

Emanuel Caserio è un attore, noto soprattutto per il ruolo che interpreta nella famosa fiction Il paradiso delle signore.

L’attore è nato a Latina nel 1990, sin da bambino ha manifestato la sua grande passione per la recitazione. Quando era ancora molto giovane ha frequentato diverse scuole di teatro e cinema, ha poi conseguito il diploma al prestigioso Centro Sperimentale di Roma.

Dopo il diploma ha iniziato a recitare a teatro, è poi approdato in televisione recitando in varie e note fiction come Squadra Antimafia 7, Il Commissario Rex 7 e Un Medico in Famiglia. Sul grande schermo ha esordito con il film I ponti di Sarajevo, presentato al Festival di Cannes nel 2014. Lo abbiamo anche visto nel film Io e lei. Emanuel Caserio nel 2015 ha ottenuto il premio Kineo Giovani Rivelazioni.

A renderlo maggiormente famoso è stato però il ruolo di Salvatore Amato nella famosa soap opera Il Paradiso delle Signore in onda su Rai Uno.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto. In passato l’attore ha rivelato di aver avuto una storia d’amore con la madre di una sua amica. Ad oggi non è noto se sia single o se sia impegnato sentimentalmente.

Emanuel Caserio sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 25 marzo 2021 su Rai Uno.

