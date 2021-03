Ecco chi è Pietro Masotti, età, carriera e vita privata dell’attore de Il paradiso delle signore

Pietro Masotti è un attore, è uno dei protagonisti della nota ed amata fiction Il paradiso delle signore.

L’attore è nato a Rutigliano a ottobre del 1986, il giorno della sua nascita non è però noto. Manifestò la sua immensa passione per la recitazione sin da quando era giovanissimo.

Pietro Masotti ha studiato all’Accademia Nazionale d’Arte drammatica Silvio D’Amico, dove ha conseguito il diploma nel 2008. Subito dopo ha iniziato a frequentare diversi seminari fatti da vari personaggi del mondo dello spettacolo.

Il suo debutto il televisione risale al 2008, quando approdò nel noto varietà condotto su Rai Uno da Pupo, Volami nel cuore. Subito dopo recita alcuni ruoli in varie fiction. Nel 2010 fece il suo esordio al cinema nel film 20 sigarette. L’apice del successo lo ha però raggiunto nel 2019, con il suo ruolo nella fiction Il paradiso delle signore. L’attore ha recitato diversi ruoli anche a teatro.

Oltre al suo amore per la recitazione, Pietro Masotti è un grande appassionato anche di danza e canto, adora il teatrodanza e i balli folkloristi. Ha una grande passione anche per lo sport e sa suonare la chitarra e le percussioni.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa assolutamente nulla, l’attore è sempre stato molto riservato, preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale. Ad oggi non è infatti noto se sia single o impegnato sentimentalmente.

Pietro Masotti sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 25 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui