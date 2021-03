MCS, Maria Teresa Ruta parla dei suoi flirt passati, ma Ricciarelli la stocca: “Sei una gattamorta”

Maria Teresa Ruta, ospite al Maurizio Costanzo Show, racconta la verità sui flirt con vari personaggi famosi, ma viene stoccata dalla Ricciarelli

Mercoledì 24 marzo, è iniziata la nuova edizione del Maurizio Costanzo Show, talk show in onda la seconda serata su Canale 5. Dopo lo spazio dedicato alla politica con Giorgia Meloni, si è parlato d’amore con gli ex protagonisti del Grande Fratello Vip 5, tra cui Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò e Maria Teresa Ruta. Quest’ultima, interpellata da Costanzo, ha raccontato la sua versione riguardo i vecchi flirt avuti con Alain Delon, il principe Alberto di Monaco e Francesco Baccini.

“Sono stati dei corteggiamenti che non sono mai stati finalizzati”, ha esordito l’ex gieffina. “Sono sempre stata corteggiata”, ha poi aggiunto. A quel punto, è intervenuta Katia Ricciarelli, che ha dichiarato: “Forse la Ruta scambiava la galanteria per corteggiamento”.

Dopodiché, il padrone di casa ha affermato, ironizzando: “Ho invitato tutte donne che hanno mandato in bianco uomini“. Tommaso Zorzi è intervenuto e ha ironizzato: “Capisce? Ma beate loro!”. La Ruta ha poi preso parola: “Amedeo Goria, il padre dei miei figli, mi ha corteggiata per un anno prima che uscissi con lui. L’ultimo che è Roberto, mi ha corteggiata per tre mesi e mezzo, prima che si smovesse qualcosa”. A quel punto, Costanzo ha invitato Amedeo in trasmissione: “Quando vuoi venire…”. La Ricciarelli infine è intervenuta e ha stoccato in modo ironico l’ex gieffina: “Sai come si dice in veneto? Te sei una gattamorta”. La risposta della Ruta è stata: “Scopro anche questo a sessant’anni!”.

Insomma, il dibattito si è fatto ancora più scottante quando il padrone di casa ha chiesto a Marisela Federici e Eva Grimaldi cosa fosse per loro una gattamorta. “La gattamorta è una grandissima furba che fa credere di non volere nulla quando in realtà vuole più di tutte”, ha risposto la contessa. “E’ quella più furba di me senz’altro. Le vedi proprio da lontano, che arrivano sornione con il passo lento felpato per poi portarsi via la preda” ha replicato l’attrice Grimaldi.

