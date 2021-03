Vite al limite, oggi 25 marzo la storia di Carrie Johnson. Com’è oggi e anticipazioni sulla puntata su Real Time

Vite al Limite andrà in onda oggi, 25 marzo, alle ore 21.20, su Real Time. La protagonista della storia di stasera sarà Carrie Johnson. Anticipazioni sulla puntata e com’è oggi.

Vite al Limite: la storia di Carrie

Carrie Johnson ha 37 anni quando chiede aiuto dal Texas alla clinica del dott. Nowzaradan. Carrie ha iniziato a mangiare dopo la morte del padre e da allora non si è più allontanata dal cibo. Quando il peso è diventato insostenibile, ha deciso di rivolgersi al programma.

Anche l’atteggiamento del marito non sarà molto di aiuto, come vedranno i telespettatori stasera su Real Time. Carrie riesce a perdere 50 chili, ben più dei 30 richiesti per poter fare l’operazione, cosa che riesce perfettamente.

Com’è oggi e dove seguirla?

Oggi, Carrie ha perso altri 90 chili dopo l’intervento. Purtroppo, però, il suo profilo Facebook (unico disponibile), sembra non essere aggiornato da un po’.

