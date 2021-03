Il tour di Tommaso Paradiso rinviato al 2022: le nuove date

Il tour di Tommaso Paradiso è stato rinviato al 2022 per via della pandemia. L’artista non si è perso d’animo e ha rincuorato i fan sul suo profilo ufficiale da 814mila followers.

Dove si esibirà Tommaso Paradiso nel 2022?

Il nuovo tour si chiamerà Sulle nuvole tour e i biglietti già acquistati saranno validi per le nuove tappe. Si tratterà di un vero e proprio show, dove non mancheranno anche i grandi successi dell’artista.

Le date saranno:

Sabato 26 marzo 2022 Jesolo (VE), al PalaInvent;

Martedì 29 marzo 2022 Firenze, al Nelson Mandela Forum;

Giovedì 31 marzo 2022 Napoli, al PalaPartenope;

Domenica 3 aprile 2022 Casalecchio di Reno (BO), alla Unipol Arena;

Giovedì 7 aprile 2022 Roma, al Palazzo dello Sport;

Domenica 10 aprile 2022 Torino, al Pala Alpitour;

Venerdì 22 aprile 2022 Assago (MI), al Mediolanum Forum;

Venerdì 29 aprile 2022 Bari, al PalaFlorio;

Martedì 3 maggio 2022 Catania, al PalaCatania;

Sabato 7 maggio 2022 Reggio Calabria, al PalaCalafiore.

Leggi anche => Legea e Givova, dalla canzone di Speranza al diventare sponsor tecnico del Napoli e sponsor dell’Isola dei Famosi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui