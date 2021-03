Anticipazioni Amici 20, 2^ puntata del serale: ospite Irama, Pippo Baudo e il nome dell’eliminato

Seconda puntata del serale di Amici 20: ci sarà ospite Irama, Pippo Baudo e Pio e Amedeo, poi doppia eliminazione

Sabato 27 marzo 2021 andrà in onda su Canale 5, la seconda puntata del serale di Amici 2021. Gli allievi saranno chiamati a nuove sfide di ballo e di canto sottoposti al giudizio dei tre giudici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. Il superospite della puntata sarà Irama, che canterà dal vivo “La genesi del tuo colore”, brano presentato a Sanremo 2021. Ci sarà inoltre Pippo Baudo, che sarà presidente di giuria per l’assegnazione del premio Tim. A vincere il premio, sarà la ballerina Giulia Stabile, proclamata anche trionfatrice della serata. Torneranno Pio e Amedeo, nonostante le polemiche riscosse la scorsa puntata per le battute sulla gravidanza di Belen Rodriguez, criticate anche dalla madre Veronica Cozzani.

Per quanto riguarda le sfide, vedremo Rosa esibirsi con un pezzo sul Can Can e stando alle anticipazioni de Il vicolo delle news ci sarà una doppia eliminazione.

Ad avere la peggio sarà Ibla, che dovrà abbandonare definitivamente la scuola perdendo la possibilità di arrivare in finale.

Con le due manche successive dello show a perdere saranno prima Rudy Zerbi e la Celentano e poi la squadra della Peparini e Pettinelli. A rischio eliminazione, ci saranno Aka7even e Leonardo. Chi dei due sarà eliminato? Stando a quanto riporta Blasting News, sarebbero circolate alcune “strane” segnalazioni sul web. In particolare, alcune persone che avevano assistito allo show e che stavano facendo la fila per uscire dagli studi Elios (rispettando le norme anti Covid), hanno notato un’auto con dentro Leonardo passare. Un segnale che potrebbe comunicare che il ragazzo potrebbe aver perso la sfida finale contro Aka7even, e quindi giocandosi la possibilità di arrivare in finale. Sarà proprio così? Non rimane che attendere la puntata di questa sera.

