Mattino 5, Awed provocatore? Miriana Trevisan: “Vizio della sua professione” e Brosio: “Indisponente”

Miriana Trevisan e Brosio, ospiti a Mattino 5, hanno espresso la loro sui naufraghi dell’Isola dei famosi 2021, in particolare su Awed e Gilles

Oggi, martedì 30 marzo 2021, a Mattino 5 si è discusso della puntata di ieri sera dell’Isola dei famosi 2021. A prendere parte del dibattito, gli ospiti Valerio Merola, Arianna David, Paolo Brosio e il giornalista Andrea Franco Alajmo e Miriana Trevisan in collegamento. Quest’ultima, interpellata dalla conduttrice Federica Panicucci, ha espresso il suo parere riguardo due naufraghi, che hanno avuto una dura lite: Gilles Rocca e Awed. Quest’ultimo, in particolare, è stato visto come provocatore e stratega.

“Secondo me, un vizio della sua professione – ha esordito la Trevisan, parlando di Awed- Lui è uno youtuber, ha che fare con lo schermo e non sa fare il gioco di squadra. Gilles invece lo sa fare”. La soubrette e opinionista ha poi spiegato: “Awed non capisce che ognuno ha delle sfumature o delle caratteristiche che conviene tenere anche per mangiare. Lui ha a che fare con lo schermo e non con la squadra”. Il giornalista Alajmo ha appoggiato la Trevisan e la maggior pare del parterre: ” E’ una strategia. E’ un giocare sporco quello di Awed”.

Anche Paolo Brosio si è scagliato contro lo youtuber partenopeo, dichiarando: “E’ irriguardoso, indisponente e anche pieno di maleducazione. Non lo definirei una persona intelligente, perché nell’intelligenza c’è anche il rispetto per gli altri”. Insomma, però, c’è anche chi lo ha definito “un genio del male” ed è convinto che questo suo atteggiamento porti a dividere il pubblico.

