Piero Chiambretti, quanto guadagna in Rai? Cachet e patrimonio del conduttore

Piero Chiambretti è tornato in Rai e ci si chiede quanto guadagna come volto della tv pubblica: facciamo qualche calcolo.

Piero Chiambretti è uno dei volti più noti della televisione italiana, con una carriera che spazia dal ruolo di conduttore a quello di comico e autore. Nato il 30 marzo 1956 ad Aosta, Chiambretti ha iniziato la sua carriera come disc-jockey e animatore turistico, per poi debuttare in Rai nel 1983. Nel corso degli anni, ha condotto numerosi programmi di successo sia in Rai che in Mediaset. Recentemente, Chiambretti ha annunciato il suo ritorno in Rai, lasciando Mediaset dopo 15 anni. Ma quanto guadagna Piero Chiambretti per il suo lavoro in Rai?

Quanto guadagna in Rai Piero Chiambretti

Il ritorno di Piero Chiambretti in Rai è stato accolto con grande interesse e curiosità, soprattutto per quanto riguarda il suo compenso, oltre che per il fatto di esser stato richiamato dalla Rai per risollevare le sorti del terzo canale.

Secondo indiscrezioni, il cachet di Chiambretti per il suo nuovo ruolo in Rai non è stato ufficialmente divulgato, ma si parla di cifre significative. In passato, conduttori di primo piano come Fabio Fazio hanno ricevuto compensi che si aggirano sui 2-3 milioni di euro annui. Considerando la notorietà e l’esperienza di Chiambretti, è probabile che il suo stipendio in Rai si collochi in una fascia simile, se non superiore.

Quanto è ricco Piero Chiambretti? Il patrimonio complessivo dell’uomo

Il patrimonio complessivo di Piero Chiambretti è stimato intorno ai 15 milioni di euro. Questa cifra, resa pubblica durante una disputa legale con la sua ex compagna Federica Laviosa, include anni di guadagni accumulati attraverso la conduzione di programmi di successo e la partecipazione a vari progetti televisivi. Nonostante Chiambretti abbia dichiarato un reddito mensile di soli 2.900 euro durante la causa per ridurre l’assegno di mantenimento per la figlia, Laviosa ha contestato queste affermazioni, sostenendo che il patrimonio reale del conduttore è molto più elevato.

Del resto, Chiambretti ha guadagnato cifre considerevoli sia in Rai che in Mediaset, oltre a collaborazioni con altre reti come La7.