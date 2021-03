Ecco chi è Iaia Forte, età – carriera e vita privata dell’attrice che sta recitando nella nuova fiction Svegliati amore mio

Iaia Forte è una nota attrice, attualmente fa parte del cast di Svegliati amore mio, fiction in onda su Canale 5 che vede Sabrina Ferilli nei panni di protagonista.

L’attrice è nata il 16 Marzo 1962 a Napoli, il suo vero nome è Maria Rosaria Forte. Ha manifestato la sua grande passione per la recitazione sin da quando era giovanissima. Dopo aver conseguito il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha debuttato in teatro con Toni Servillo. In passato ha vinto il Premio della Critica come migliore attrice per Il misantropo di Molière.

In teatro ha lavorato con grandi nomi come Leo de Berardinis, Mario Martone, Carlo Cecchi, Federico Tiezzi, Emma Dante e altri ancora. Diversi i ruoli che ha interpretato anche al cinema in film come Grandi magazzini, Libera, La grande bellezza, Il giovane favoloso, Euforia e 5 è il numero perfetto.

Abbiamo visto Iaia Forte anche in note e amate fiction in televisione. Tra queste: La TV delle ragazze, Distretto di Polizia 2, Amanti e segreti, Il vizio dell’amore, Sotto copertura, Squadra antimafia – Il ritorno del boss, Baciati dall’amore e Vivi e lascia vivere. Attualmente sta recitando nella fiction Svegliati amore mio.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice è impegnata sentimentalmente con il noto attore Tommaso Ragno. Iaia Forte non ha avuto figli.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui