Cotto e Mangiato ricetta del 31 marzo: millefoglie di carciofi pesce e pancetta

Millefoglie di carciofi pesce e pancetta oggi a Cotto e Mangiato. Ecco la ricetta.

La ricetta

Per gli ingredienti, ecco di cosa avrai bisogno:

Coda di rospo

Carciofi

Pancetta

Vino bianco

Procedimento

Tagliate i carciofi a fette e metterli in padella con olio e aglio. Mentre cuoce, tagliare la coda di rospo e rosolare in padella con sfumata di vino bianco. Tostare la pancetta in forno. Quando tutto sarà pronto, impiattare creando uno strato di carciofi, uno di pesce e sopra la pancetta tostata.

