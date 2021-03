Game of Games Gioco Loco, come funziona il nuovo programma condotto da Simona Ventura in onda stasera, 31 marzo, su Rai Due?

Game of Games Gioco Loco è il nuovo show Tv che andrà in onda oggi con la prima puntata, in prima serata su Rai Due. La conduzione è di Simona Ventura. Come funziona il nuovo programma?

Game of Games Gioco Loco: come funziona? Anticipazioni puntata 31 marzo

Il format del nuovo programma di Simona Ventura segue il format americano del programma Game of Games, condotto da Ellen Degeneres.

Il programma è partito sulla NBC durante la stagione 2017-2018. Poi, ha ottenuto riscontri in tutto il mondo. I Paesi dove ha ottenuto maggior successo sono:

Tailandia;

Brasile;

Australia;

Germania;

Spagna;

Portogallo.

6 Vip e 6 persone comuni, divisi in squadre, dovranno affrontare una serie di giochi adrenalinici, uno dietro l’altro. Chi vince il gioco finale ottiene dei soldi in premio.

I giochi del programma

La scenografia sarà spettacolare, con botole, vasche, trabocchetti, ecc. I giochi sono a eliminazione. Quali sono i giochi?

Il tempo delle mele . 2 Vip cercano di raccogliere delle mele, anche se sono legati alle gambe. Vince chi ottiene più mele.

. 2 Vip cercano di raccogliere delle mele, anche se sono legati alle gambe. Vince chi ottiene più mele. La parola pericolosa . Le squadre devono indovinare la parola, senza però dire quella pericolosa.

. Le squadre devono indovinare la parola, senza però dire quella pericolosa. Giro quiz . I concorrenti vip sono seduti su una poltrona che gira. La conduttrice fa le domande. Quando la poltrona si ferma, i concorrenti devono raccogliere una palla e rispondere.

. I concorrenti vip sono seduti su una poltrona che gira. La conduttrice fa le domande. Quando la poltrona si ferma, i concorrenti devono raccogliere una palla e rispondere. Vola vola . I concorrenti scelgono una categoria e la mimano. Se non riescono o l’altro concorrente della squadra non indovina, un’imbracatura li porta verso il soffitto. Perde chi arriva al soffitto, dopo 3 risposte sbagliate.

. I concorrenti scelgono una categoria e la mimano. Se non riescono o l’altro concorrente della squadra non indovina, un’imbracatura li porta verso il soffitto. Perde chi arriva al soffitto, dopo 3 risposte sbagliate. Lo sciacquone. I vip devono raccogliere una bottiglia prima dell’avversario, ma il percorso è accidentato e uno degli imbrelli ha i glitter.

I vip devono raccogliere una bottiglia prima dell’avversario, ma il percorso è accidentato e uno degli imbrelli ha i glitter. Puzzle . Chi non risolve il puzzle fotografico viene lanciato in aria.

. Chi non risolve il puzzle fotografico viene lanciato in aria. In bocca al mostro . I concorrenti devono rispondere con un numero da 0 a 5. Se la risposta è sbagliata, si può togliere un dente del mostro. Se si prende il dente giusto, si elimina l’avversario.

. I concorrenti devono rispondere con un numero da 0 a 5. Se la risposta è sbagliata, si può togliere un dente del mostro. Se si prende il dente giusto, si elimina l’avversario. Youtuba. Ci sono delle domande. Chi sbaglia deve far suonare una tuba. Se dalla tuba esce schiuma, la squadra perde.

Ci sono delle domande. Chi sbaglia deve far suonare una tuba. Se dalla tuba esce schiuma, la squadra perde. La piramide. Anche qui ci sono domande, ma per rispondere il pulsante è su una piramide da scalare.

Anche qui ci sono domande, ma per rispondere il pulsante è su una piramide da scalare. Ocio che cade. Il concorrente non famoso scommette sulle risposte esatte del proprio Vip. La scommessa persa fa perdere.

Il concorrente non famoso scommette sulle risposte esatte del proprio Vip. La scommessa persa fa perdere. La sedia musicale. I concorrenti ballano bendati. Quando si ferma la musica, devono sedersi su una sedia sopraelevata.

I concorrenti ballano bendati. Quando si ferma la musica, devono sedersi su una sedia sopraelevata. La botola. Serve per decidere chi partecipa al gioco finale tra le due squadre. Vince chi risponde bene alle domande, altrimenti si cade nella botola.

Serve per decidere chi partecipa al gioco finale tra le due squadre. Vince chi risponde bene alle domande, altrimenti si cade nella botola. Il gioco dei giochi. Il concorrente non famoso deve rispondere a delle domande anni ’90 per accedere al montepremi.

Gli ospiti di stasera

Gli ospiti della puntata di stasera sono:

Raffaella Fico,

Max Giusti,

Elettra Lamborghini,

Ignazio Moser,

Massimiliano Rosolino,

Nicola Ventola.

