L’infante di Spagna, edizione 1992, in onda su Rai 5

Rai 5 racconta la versione dell’Infante di Spagna di Verdi, nell’edizione di quasi un 30ennio fa.

La trama

Don Carlo, infante di Spagna, Don Carlo, arriva all’oscuro di tutti in Francia per presentarsi ad Elisabetta, sua promessa sposa. Diventare marito e moglie significherà per loro portare la pace tra Francia e Spagna, dopo aver passato la Casa d’Asburgo e i Valois tanti decenni in lotta (Guerra d’Italia del 1551-1559).

Info e cast

Andato in scena presso il Teatro alla Scala Don Carlo di Giuseppe Verdi, l’opera fu usata come apertura della stagione 1992 – 1993. Curata da Franco Zeffirelli con la direzione musicale di Riccardo Muti, salirono sul palco Luciano Pavarotti, Daniela Dessì, Samuel Ramey, Paolo Coni e Alexander Anisimov.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui