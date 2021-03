Fabio De Luigi filmografia: quali sono tutti i film, i suoi più grandi successi e le curiosità del famoso attore italiano?

Fabio De Luigi è un attore romagnolo di grande successo. Quali sono i suoi film migliori e cosa si sa su di lui? Curiosità e filmografia completa dell’attore.

Fabio De Luigi: curiosità su di lui

Fabio De Luigi è nato a Santarcangelo di Romagna l’11 ottobre 1967. Sotto il segno della Bilancia, si è diplomato al liceo artistico, ha svolto il servizio militare e si diploma anche in pittura all’Accademia di Belle Arti.

Nel 1990 partecipa a un concorso per comici e fa il quarto posto. Ottiene così un ruolo a Zelig. Come imitatore, in quegli anni viene molto apprezzato nel programma Mai Dire Mai, dove interpreta personaggi reali e immaginari, da Erri De Luca all’Ingegner Cane.

La sua carriera ha una svolta come attore quando partecipa alla sit-com Love Bugs con Michelle Hunziker, nel 2005. Passa poi in Rai con lo show di Gianfranco Funari. Nello stesso periodo approda al cinema.

Il suo ultimo film è La Befana vien di notte 2- Le origini con Paola Cortellesi.

Fabio De Luigi, migliori film: quali sono?

Ex (2009)

La commedia italiana del 2009 vede Fabio De Luigi nel ruolo di Paolo, fidanzato con la francese Monique, disc jockey molto libertina. La regia è di Fausto Brizzi, con cui l’attore collaborerà per i film Femmine contro Maschi e Maschi contro femmine.

In tutto, nel film le storie sono 6 e creano una serie di interessanti equivoci tutti da ridere.

Tiramisù (2016)

La pellicola vede Fabio De Luigi nel ruolo di attore e regista. Ha il ruolo di Antonio Moscati. Antonio è un rappresentante farmaceutico e comprende che con il tiramisù della moglie può ottenere il successo nella vita e nel lavoro che tanto desidera.

Questione di Karma (2017)

L’attore collabora qui con il regista Edoardo Falcone. ha il ruolo di Giacomo Antonelli, erede industriale. Il padre è morto quando lui aveva 4 anni e, anche se adulto, non si è mai ripreso. Incontra così un esoterista, che lo convince che un uomo è la reincarnazione del padre…

Ti presento Sofia (2018)

Diretto da Guido Chiesa, il film ha anche la presenza di Micaela Ramazzotti. La pellicola è il remake di Se permetti non parlarmi di bambini! (Sin hijos) del 2015 (film argentino).

Nel film, De Luigi ha il ruolo di Gabriele, ex rockstar, ora negoziante divorziato che adora la figlia di 10 anni. Quando ha un appuntamento con una sua ex fiamma, lui le nega di avere figli, perché lei odia i bambini.

Quindi, sarà costretto a destreggiarsi tra la figlia e questa donna.

10 giorni senza mamma (2019)

Prequel di 10 giorni con Babbo Natale, la pellicola vede l’attore nel ruolo di Carlo Rovelli, padre che deve gestire lavoro e figli, mentre la moglie è via per un’importante opportunità di lavoro. I problemi non mancheranno e la famiglia dovrà ritrovare un nuovo equilibrio.

Fabio De Luigi: tutti i film

Quali sono i titoli dei film di Fabio De Luigi?

Nitrato d’argento, regia di Marco Ferreri (1996);

Matrimoni, regia di Cristina Comencini (1998);

Asini, regia di Antonello Grimaldi (1999);

Tutti gli uomini del deficiente, regia di Paolo Costella (1999);

Il partigiano Johnny, regia di Guido Chiesa (2000);

Se fossi in te, regia di Giulio Manfredonia (2001);

Quasi quasi, regia di Gianluca Fumagalli (2002);

Un Aldo qualunque, regia di Dario Migliardi (2002);

È già ieri, regia di Giulio Manfredonia (2004);

Ogni volta che te ne vai, regia di Davide Cocchi (2004);

Natale a New York, regia di Neri Parenti (2006);

Natale in crociera, regia di Neri Parenti (2007);

Come Dio comanda, regia di Gabriele Salvatores (2008);

Natale a Rio, regia di Neri Parenti (2008);

Ex, regia di Fausto Brizzi (2009);

Gli amici del bar Margherita, regia di Pupi Avati (2009);

Happy Family, regia di Gabriele Salvatores (2010);

Maschi contro femmine, regia di Fausto Brizzi (2010);

Femmine contro maschi, regia di Fausto Brizzi (2011);

La peggior settimana della mia vita, regia di Alessandro Genovesi (2011);

Com’è bello far l’amore, regia di Fausto Brizzi (2012);

Il peggior Natale della mia vita, regia di Alessandro Genovesi (2012);

Aspirante vedovo, regia di Massimo Venier (2013);

Una donna per amica, regia di Giovanni Veronesi (2014);

Soap opera, regia di Alessandro Genovesi (2014);

Si accettano miracoli, regia di Alessandro Siani (2015);

Tiramisù, regia di Fabio De Luigi (2016);

Questione di karma, regia di Edoardo Falcone (2017);

Metti la nonna in freezer, regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi (2018);

Ti presento Sofia, regia di Guido Chiesa (2018);

10 giorni senza mamma, regia di Alessandro Genovesi (2019);

Gli uomini d’oro, regia di Vincenzo Alfieri (2019);

10 giorni con Babbo Natale, regia di Alessandro Genovesi (2020);

La befana vien di notte 2 – Le origini, regia di Paola Randi (2021).

