The Star Wars Vintage Collection, in arrivo su Disney Plus gli show e i cartoni animati classici della saga

Disney Plus sta per ricevere un grande afflusso di show e film classici di Star Wars nella nuova aggiunta “Star Wars Vintage Collection“, che porta il contenuto retrò di Star Wars nella piattaforma di streaming Disney.

L’aggiunta di spicco è sicuramente il corto animato The Story of the Faithful Wookiee – che notoriamente ha visto l’introduzione del personaggio preferito dai fan Boba Fett come parte del famigerato Star Wars Holiday Special, andato in onda nel 1978 e mai più rilasciato. Il corto aveva precedentemente visto la luce come Easter Egg nel box in Blu-ray del 2011 dei primi sei film di Star Wars, ma il debutto su Disney Plus segnala la release più importante di The Story of the Faithful Wookiee fino ad oggi.

È anche la prima volta che un pezzo di The Star Wars Holiday Special viene rilasciato su larga scala dalla messa in onda originale nel 1978. I fan che sperano di poter vedere il resto dello speciale non dovrebbero sperare troppo, però: la compagnia ha confermato a io9 che non ci sono piani per rilasciare altri pezzi dello speciale in futuro.

Un’altra aggiunta degna di nota su Disney Plus è la serie animata in 2D Clone Wars di Genndy Tartakovsky, che è andata in onda su Cartoon Network nel 2003. La serie stilizzata fu il primo show di Star Wars a cercare di colmare le lacune tra l’Episodio II e l’Episodio III, qualcosa che lo show animato in CGI Clone Wars avrebbe poi ampliato in futuro. A differenza della serie più moderna (che è inclusa nell’attuale storyline canonica della Disney, insieme ai suoi spinoff successivi Rebels e il prossimo Bad Batch), lo show di Tartakovsky non è più considerato parte della timeline “ufficiale”; ciò detto, gli elementi che lo show ha introdotto, come il cattivo cyborg Generale Grievous, sono stati inclusi in altri media di Star Wars.

Infine, la collezione aggiunge diversi spettacoli e film fuori stampa degli anni ’80, inclusi i film TV live-action Caravan of Courage: An Ewok Adventure e Ewoks: The Battle for Endor, insieme al cartone animato Ewoks – nessuno dei quali è stato facilmente disponibile da quando sono usciti in VHS. Inoltre, la serie animata Star Wars: Droids dovrebbe arrivare su Disney Plus più tardi quest’anno.

L’elenco completo dei nuovi spettacoli e film aggiunti disponibili per lo streaming oggi è il seguente:

Caravan of Courage: An Ewok Adventure

Ewoks: The Battle for Endor

The Story of the Faithful Wookiee

La serie Clone Wars di Genndy Tartakovsky

