Yahoo Answers verso la chiusura, ecco quando chiuderà la piattaforma di Q&A più famosa del mondo

Yahoo Answers, una delle più longeve e storiche piattaforme web di Q&A nella storia di internet, chiuderà il 4 maggio.



Questo è il giorno in cui il sito web di Yahoo Answers inizierà a reindirizzare alla homepage di Yahoo, e tutti gli archivi della piattaforma cesseranno apparentemente di esistere. La piattaforma è in funzione dal 2005.

Yahoo, che ora fa parte di Verizon Media Group dopo la vendita della società alle telecomunicazioni per quasi 5 miliardi di dollari nel 2017, ha annunciato il cambiamento nella parte superiore della homepage di Yahoo Answers. Il messaggio si collega a una FAQ, che illustra in dettaglio la linea temporale della chiusura. A partire dal 20 aprile, la piattaforma non accetterà più nuove iscrizioni, spiega la FAQ.

Gli utenti avranno tempo anche fino al 30 giugno per richiedere i loro dati o diventeranno inaccessibili dopo tale data. Questo include “tutti i contenuti generati dall’utente, afferma Yahoo, ma “non si sarà in grado di scaricare i contenuti di altri utenti, domande o risposte”.

Una nota inviata ai membri attivi di Yahoo Answers fornisce un po’ più di dettagli sul perché Yahoo sta chiudendo la piattaforma, compreso che “è diventato meno popolare nel corso degli anni” e che la società “ha deciso di spostare le nostre risorse” dal prodotto per “concentrarsi su prodotti che servono meglio i nostri membri”.

“Cara comunità di Yahoo Answers,

Abbiamo lanciato Yahoo Answers sedici anni fa per aiutare le persone di tutto il mondo a connettersi e condividere informazioni. Con voi e milioni di altri utenti, abbiamo costruito il miglior posto sul web per fare e rispondere a domande su una varietà di argomenti, creando una comunità di condivisione della conoscenza globale. Anche se non avremmo potuto essere più orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato insieme, Siamo qui oggi per farvi sapere che abbiamo deciso di chiudere Yahoo Answers il 4 maggio 2021.“

Sebbene Yahoo Answers sia stata una parte fondamentale dei prodotti e dei servizi di Yahoo, è diventata via via meno popolare nel corso degli anni in quanto le esigenze dei nostri membri sono cambiate. A tal fine, abbiamo deciso di spostare le nostre risorse da Yahoo Answers per concentrarci su prodotti che soddisfino meglio i nostri membri e mantenere la promessa di Yahoo di fornire contenuti affidabili di alta qualità.

A partire dal 20 aprile non sarà più possibile pubblicare nuove domande o risposte. Tuttavia, è ancora possibile visualizzare tutte le domande e le risposte postate fino al 4 maggio. Il 4 maggio il sito verrà chiuso. Se vuoi scaricare una copia delle domande e delle risposte che hai postato, puoi farlo accedendo alla tua dashboard della privacy e richiedendo un download. Potrai farlo fino al 30 giugno 2021, dopodiché i tuoi dati di Yahoo Answers saranno cancellati in modo sicuro e non saranno più disponibili. La chiusura di Yahoo Answers non influirà sul tuo account Yahoo o su altri servizi Yahoo.

Grazie per aver contribuito a Yahoo Answers – siamo orgogliosi e onorati di averti aiutato a connetterti e a imparare dalla comunità Yahoo negli ultimi sedici anni. Se desideri fornire un feedback, non esitare a contattare il nostro team all’indirizzo yahoo_answers_sunset@verizonmedia.com.

Sinceramente, il team di Yahoo Answers”

