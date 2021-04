Pomeriggio 5, scontro tra Barbara D’Urso e l’avvocato di Piera Maggio, che abbandona il collegamento

Tensione a Pomeriggio 5 tra Barbara D’Urso e l’avvocato Frazzitta, che lascia il collegamento dopo la domanda di Roberto Alessi

La vicenda di Olesya Rostova continua a tenere banco a Pomeriggio 5. Barbara D’Urso ha chiamato in collegamento l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, che si trovava all’esterno dell’abitazione della madre di Denise. Si è parlato di quanto accaduto ieri sera nel programma “Lasciateli parlare”, dove Frazzitta ha avuto un affronto con il conduttore Dmitri Borisov, fino a quando il giornalista Roberto Alessi non gli ha chiesto di rivelare qualche retroscena sul caso Olesya.

Il direttore di Novella 2000 ha svelato tramite una fonte russa, che la Rostova era già stata ospite del programma per trovare la madre biologica e che in quell’occasione aveva avuto un riscontro poi rivelatosi non vero. A quel punto, Alessi ha chiesto all’avvocato Frazzita: “Ma come faceva Olesya a non conoscere il suo gruppo sanguigno, se era già stata nel nord della Russia per un confronto con un’altra famiglia? C’era un copione?”. Il legale di Piera Maggio ha poi replicato stizzito, abbandonando il collegamento: “Sapevo che non dovevo venire”.

La conduttrice partenopea è rimasta di stucco dal atteggiamento dell’avvocato e ha dichiarato: “Non mi sembra affatto educato quello che ha fatto”. Infine, ha recuperato i toni, pensando che il legale Frazzitta abbia semplicemente frainteso la domanda di Alessi e che stia attraversando un momento di forte tensione.

