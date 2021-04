Ecco chi è Maurizio Vandelli, età – carriera e vita privata del cantante del gruppo Equipe 84

Maurizio Vandelli è un cantante e chitarrista molto amato, divenuto noto negli anni sessanta.

Il cantante è nato a Modena nel 1944, sin da bambino manifestò la sua grande passione per la musica. Fece il suo esordio nel mondo della musica con a Franco Ceccarelli, Victor Sogliani e Alfio Cantarella, insieme formarono il gruppo Equipe 84.

Vandelli lasciò il gruppo nel 1970 per intraprendere la carriera di solista, ma non ebbe molto successo. Nove anni dopo riformarono il gruppo e ottennero grande successo e popolarità. A renderli soprattutto famosi fu il brano Io ho in mente te.

Maurizio Vandelli nel 2000 si è esibito al concerto di Capodanno, ma non andò come sperava. Ci furono diversi feriti a causa della folla in delirio, anche lui fu colpito a un sopracciglio con un mazzo di chiavi.

Nel 2018 il cantante ha collaborato con Shel Shapiro per l’album Love and Peace. L’anno successivo ha ricoperto il ruolo di giudice nella giuria di Sanremo Young.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il cantante è sposato con Stella. Per diversi anni la moglie è stata anche la sua manager, dal loro amore è nato il figlio Andrea.

Maurizio Vandelli sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 9 aprile 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

