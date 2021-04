Vite al Limite: stasera su Real Time la storia di Cindy Vela. Anticipazioni puntata e come sta oggi

Vite al Limite andrà in onda oggi, 8 Aprile, alle ore 21.25, su Real Time. Racconterà la storia di Cindy Vela. Ecco alcune anticipazioni sulla puntata di stasera e com’è Cindy oggi.

La storia di Cindy: anticipazioni

Cindy Vela inizia la sua avventura nel programma Vite al Limite in condizioni già precarie. Il suo peso è di 300 chili quando si presenta dal dottor Nowzaradan.

La donna soffre di obesità da quando era piccola, ma le sue condizioni a Portland, in Texas, sono peggiorate. Infatti, è allettata e respira davvero a fatica, nonostante gli aiuti. Le sue condizioni di salute la portano a chiedere aiuto al programma.

Il suo percorso, però, è da subito molto difficile.

Com’è Cindy Vela oggi

In realtà, non si sa. Infatti, le ultime notizie sono tra gennaio e marzo 2020. La donna si presenta in un video, allettata, con difficoltà a respirare. Non ci sono aggiornamenti da canali social.

Leggi anche => Vite al Limite: stasera, 1° Aprile, la storia di Thederick Barnes, da 335 chili alla nuova vita

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui