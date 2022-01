Come sta Gigi D’Agostino? L’aggiornamento del dj e la foto con deambulatore

Avevamo scritto in occasione del suo compleanno – giunto circa un mese fa, il 17 dicembre – del preoccupante messaggio social postato attraverso la propria fanpage su Facebook.

Un messaggio in cui l’iconico artista degli anni ’90 annunciava di essere affetto da una grave malattia: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo..”.

E così, a distanza di un mese, Gigi Dag ha rotto il silenzio postando un aggiornamento sulle sue condizioni di salute assieme ad una foto in cui è possibile vederlo visibilmente affaticato mentre si regge su un deambulatore.

Le sue parole sono comunque di speranza: “Spero che questo nuovo anno mi doni un po di pace e di forza… Un abbraccio di cose belle a tutti voi…”

Tantissimi ma davvero tantissimi commenti, a testimonianza dell’enorme amore per l’artista (e noi stessi cerchiamo di trasmetterne un po’).

E oltre a tanti personaggi famosi e colleghi, i semplici fan cercano di dargli forza, con commenti oggettivamente commoventi:

“..mi piace pensare che siamo tutti qui sotto la consolle per Te, come è sempre stato..

Se ti affacci vedrai un Cerchio enorme.. che salta per Te. Torna Presto!

Noi non ce ne andiamo!”

