Chi è Alessio Boni, età, carriera e vita privata dell’attore de La Compagnia del Cigno

Ecco chi è Alessio Boni, età. carriera e vita privata dell’attore che ha recitato nella fiction La Compagnia del Cigno

Alessio Boni è uno degli attori più apprezzati del mondo dello spettacolo italiano. Ha recitato in diverse pellicole cinematografiche, fiction televisive e pièce teatrali.

Nato a Sarnico, in provincia di Bergamo il 4 luglio 1966, Alessio inizia a lavorare come piastrellista a soli 14 anni con il padre per poi approdare nella Polizia di Stato. Una volta compiuti i 20 anni di età, parte per San Diego, in California per lavorare come pizzaiolo, baby sitter e cameriere.

Nel 1988 fa ritorno in Italia e intraprende la carriera nel mondo dello spettacolo, recitando in teatro e nei fotoromanzi. Dopo due anni, debutta con la pellicola “Il mago” di Enzo Pascucci e nel 1992 si diploma all’Accademia nazionale d’Arte Drammatica. Dopo aver perfezionato con il regista Luca Ronconi e un corso a Los Angeles, ritorna nel piccolo schermo per i film “Sogno di una notte di mezza estate” , L’avaro e Peer Gynt. Il suo successo però arriva con la fiction “Incantesimo”.

Nel 2003 recita nel film “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana, con il quale si aggiudica il Nastro d’Argento nel 2014 e la sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes. Nel 2004 si cala nella parte di Heathcliff nella mini-fiction Rai Cime tempestose, tratta dall’omonimo romanzo di Emily Bronte. Poi lavora ancora con Tullio Giordana per il film “Quando sei nato non puoi più nasconderti“, con il quale ottiene il Golden Globe come attore migliore rivelazione, e per “Sanguepazzo“.

Nel 2019 interpreta il ruolo del direttore d’orchestra Luca Marioni ne La Compagnia del Cigno.

Molto riservato nella vita privata, quello che è noto è che convolato a nozze con la giornalista di moda, Nina Verdelli, dal quale ha avuto il suo primo figlio nel 2021.

E’ stato ospite a La Canzone Segreta, programma condotto da Serena Rossi su Rai 1.

