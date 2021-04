Cotto e Mangiato ricetta del 9 aprile: crostata al cioccolato

Per gli amanti del caco, la costata al cioccolato è l’idea migliore per un peccato di gola. A darci la ricetta è Tessa.

La ricetta

Per gli ingredienti avrai bisogno di:

500 ml di latte

3 uova

20 grammi di burro

100 grammi di cioccolato

20 grammi di cacao

300 grammi di farina

300 grammi di zucchero

Zucchero a velo

Procedimento

Mettere della vaniglia nel latte e lasciare agire. Da parte sbattere uova e zucchero poi aggiungere al latte e infine al cacao e amalgamare per fare la crema. Intanto sciogliere al microonde il cioccolato fondente

Da parte invece preparare la pasta frolla. Mischiare burro e zucchero, poi uova e farina e infine aggiungere il cioccolato fuso. Fare un panetto, poi stendere l’impasto. Adagiare in una terrina imburrata, versare sopra la crema e mettere in forno a 190 gradi per almeno 30 minuti.

