Chi è Carlotta Natoli? Età, carriera e vita privata dell’attrice figlia d’arte

Ecco chi è Carlotta Natoli, età – carriera e vita privata dell’attrice nota anche per essere la figlia del regista e attore Piero Natoli

Carlotta Natoli è un’attrice molto nota e amata. È figlia d’arte, il padre era il noto regista e attore Piero Natoli.

L’attrice è nata il 29 maggio 1971 a Roma, manifestò la sua grande passione per la recitazione quando era molto giovane. Riuscì a fare il suo debutto al cinema grazie a “Con…fusione”, film diretto dal padre nel 1980.

Carlotta Natoli negli anni Novanta ha insegnato recitazione, ha inoltre recitato in vari film come Le amiche del cuore, Gli assassini vanno in coppia, Miracolo italiano, Ladri di cinema, Un inverno freddo freddo e molti altri ancora.

Negli anni 2000 l’attrice esordì anche sul piccolo schermo, recitando in varie fiction di successo come Distretto di polizia, Tutti pazzi per amore, Braccialetti rossi e altre ancora. Nel 2020 ha recitato nel film Odio l’estate, al fianco di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice ha una relazione sentimentalmente con il noto attore Thomas Trabacchi. Dal loro amore è nato il figlio Teo.

Carlotta Natoli sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 9 aprile 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

