Anticipazioni Amici 20: ospiti Alessandra Amoroso e Francesca Manzini, eliminato tra Tancredi e Enula

Nuove anticipazioni del quarto serale di Amici 20: ospiti Amoroso e Manzini e possibile eliminato tra Enula e Tancredi

E’ tutto pronto per i quarto serale di Amici 20. Ospiti d’eccezione ci sono Alessandra Amoroso che presenterà i suoi brani Piuma e Sei grande, e poi l’attrice comica e conduttrice Francesca Manzini. Stando alle prime anticipazioni de Il vicolo delle News, non ci sarà l’eliminazione diretta come le scorse puntate.

Ricordiamo che le squadre sono composte da Sangiovanni, Enula, Serena e Deddy per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Tancredi, Raffaele, Martina e Alessandro per il team di Arisa e Lorella Cuccarini; Samuele, Giulia e Aka7even per la squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

Altre novità rispetto alle altre puntate: non ci sarà una doppia eliminazione, ma ci sarà un ballottaggio di tre allievi a rischio. Ogni manche giocata tra due squadre avrà un eliminato provvisorio, per un totale di tre manche e, dunque, tre possibili eliminati. Durante questa puntata, il primo finire in ballottaggio è stato Aka7even, poi nella seconda manche Enula e infine Tancredi. Secondo quanto rivelato da Il vicolo delle news, Aka7even sarà salvato dai giudici (De Martino, Filiberto e Stash).

Pare che a rischiare l’eliminazione, sono dunque Tancredi ed Enula. Due allievi considerati tra i più talentuosi della scuola, ma soltanto uno dei due sarà definitivamente eliminato. Insomma, chi dei due avrà la peggio? Stando ad alcune opinioni sul web, tra cui quella del blogger Amedeo Venza, ad abbandonare potrebbe essere proprio Tancredi. Per quanto riguarda Enula, è molto stimata da Rudy Zerbi, molto severo come insegnante soprattutto nei giudici. Insomma, questo potrebbe essere un indizio?

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui