Verissimo, Tommaso Stanzani incontra i giudici di Amici 20: “Mi hanno buttato fuori”

Tommaso Stanzani, ospite a Verissimo, ha raccontato del suo percorso ad Amici 20, la danza e ha incontrato i giudici

Dopo la sua clamorosa eliminazione ad Amici 20, Tommaso Stanzani è stato ospite a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il ballerino ha conquistato i telespettatori del talent per via del suo talento e simpatia. In collegamento dallo studio di Amici, c’erano i giudici Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia, che hanno fatto i complimenti al ragazzo.

“Mi hanno buttato fuori, ma sono buoni” ha poi dichiarato Tommaso, facendo riferimento alla giuria. A quel punto, la Toffanin le ha chiesto quali sono state le forti emozioni che ha provato l’ultima sera di Amici 20. “Mi sto riprendendo dalle emozioni provate per l’eliminazione, ma ora sono felicissimo” ha risposto il ballerino classe 2001. “L’eliminazione è stata inaspettata, perché mi sentivo già tanto cambiato nel mio percorso di crescita, ma non mi voglio fermare. Questo inizio mi ha fatto capire tante cose sia dal punto di vista professionale che umano” ha poi spiegato Tommaso.

La padrona di casa gli ha poi chiesto a Tommaso come lo hanno accolto i genitori dopo che ha abbandonato il pattinaggio per dedicarsi alla ballo. “Anche i miei genitori non si aspettavano un mio ritorno a casa così presto, ma la cosa importante è che ora mi sostengono nel mio voler fare il ballerino” ha replicato l’ex concorrente di Amici 20.

Infine, Tommaso ha ricevuto una bellissima sorpresa: una borsa di studio per un corso di perfezionamento di danza a Reggio Emilia, per la durata di un anno. Questo permetterà a Stanzani di danzare con importanti coreografi internazionali.

