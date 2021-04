Amici 20, Enula rompe il silenzio dopo l’eliminazione: “Mi spaventa tanto il mio futuro artistico”

Enula ha rotto il silenzio dopo essere stata eliminata da Amici 20: ecco le sue prime parole

La puntata di ieri, sabato 10 aprile di Amici 20, ha visto l’eliminazione finale di Enula. La cantante si è scontrata al ballottaggio con Tancredi, che poi ha avuto la meglio. La comunicazione dell’eliminato è avvenuta in casetta una volta finita la puntata, in modo da evitare gli spoiler.

Intervistata nel backstage da Witty Tv, Enula ha raccontato le sue paure e ha fatto un grande in bocca al lupo ai ragazzi che sono rimasti nella scuola. “Non mi immaginavo davvero una crescita così veloce. Perché comunque crescere così in pochi mesi non è normale e invece questo posto di porta a farlo in maniera esponenziale”, ha dichiarato la cantante originaria di Magenta riguardo il suo percorso. “Non so più cosa mi aspetto dal futuro. Quando pensi a cosa potrà avvenire nel domani poi non succede, perché la vita poi fa sempre quello che vuole lei. Mi spaventa tanto il mio futuro artistico, sapere se verrò compresa oppure no“, ha poi spiegato Enula.

La ragazza ha infine dichiarato ai suoi compagni: ” Dico loro di tenere duro, anche perché sono arrivati a questo punto”. A quel punto, l’artista ha poi confessato di augurarsi di continuare a sognare e di proseguire per la sua strada: quella del canto.

