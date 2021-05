“Vorrei convertire Paolo Brosio, è super dotato”: Valentina Demy si racconta a Dagospia

Marisa Parra, meglio conosciuta come Valentine Demy, è una attrice hard (ma non solo) che ha esordito nel 1988 sotto la direzione di Joe D’Amato in ‘Pomeriggio caldo’ anche se il primo film a luci rosse giungerà solo nel 1994.

In precedenza culturismo ed ora soprattutto attività come mistress.

Si è raccontata in tal senso a Dagospia, parlando anche della prima scena porno dopo lungo tempo, con l’astro nascente del genere Max Felicitas:

“Premetto che sono stata anni fidanzata con una donna gelosissima, non mi avrebbe mai permesso di farlo ma ora che ci siamo lasciate e sono tornata con mio marito ci ho ripensato. Siamo una coppia aperta, non facciamo sesso da quindici anni ma ognuno ha le sue avventure. Con la mia ex compagna invece c’era un rapporto esclusivo. Il giovane porno attore Max Felicitas mi ha corteggiata professionalmente per girare una scena con lui e alla fine ho accettato, così è nata la scena che si intitola “la zia di Pisa è una gran maiala!”. La zia in questione sarei io, la scena è visibile sul sito di Max”.

Max Felicitas è un classe ’92 e in assoluto pare che Valentina Deny sia attratta dai giovani (ma over 30): “Si molto e sono molto corteggiata da giovani e giovanissimi. Il ragazzo rispetto all’uomo mi piace per la freschezza, la vitalità, la bellezza, la prestanza fisica…ma dai trent’anni in su, altrimenti mi sembra di andare a letto con un mio nipote”.

Tra le tante altre parole, interessanti quelle in merito al desiderio di “convertire” Paolo Brosio:

“L’ho già detto e lo ribadisco con decisione: Paolo Brosio. Delle amiche in comune mi hanno riferito che anni fa prima della sua conversione religiosa guardava sempre un mio film porno, gli piaceva molto…sicuramente se venisse a letto con me lo farei riconvertire di nuovo…ma nella strada della perdizione! Poi la sua ex collega naufraga Marina La Rosa dopo la loro partecipazione all’Isola dei Famosi vedendolo cambiarsi o vedendolo in costume ha confessato che Paolo è super dotato…“

