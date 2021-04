Ecco chi è Enrica Bonaccorti, età – carriera e vita privata della conduttrice

Enrica Bonaccorti è una nota conduttrice televisiva e radiofonica e attrice, nata il 18 novembre 1949 a Savona.

La nota conduttrice ha esordito nel mondo dello spettacolo nei primi anni settanta come attrice di cinema e teatro. Ha recitato negli sceneggiati Eleonora e in L’amaro caso della baronessa di Carini.

La Bonaccorti ha partecipato a diversi e importanti programmi come Non è la Rai, I fatti vostri, Buona domenica, La vita in diretta, Mattino cinque, Il sesso forte e molti altri ancora. A farle raggiungere il successo negli anni ottanta furono Italia sera e Pronto, chi gioca?

Oggi Enrica Bonaccorti continua ad essere un personaggi televisivo molto conosciuto. Spesso veste i panni di opinionista in molti programmi televisivi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato è stata sposata con Daniele Pettinari, dal loro amore è nata la figlia Verdiana nel 1973. I loro matrimonio giunse al capolinea dopo che un giorno lui uscì di casa e non tornò più. La conduttrice ha cresciuto la figlia da sola. Ha poi avuto importanti storie d’amore con Michele Placido, Renato Zero e Arnado Del Piave.

Enrica Bonaccorti sarà ospite di Serena Bortoni a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 14 aprile 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

