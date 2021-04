Cotto e Mangiato ricetta del 14 aprile 2021: zuppa di zucca e patate

Lo chef Gianni Tambini, ospite nella cucina di Tessa, ci prepara una zuppa di zucca e patate.

La ricetta

Per questa ricetta avrai bisogno di:

Zucca

Uovo

Cipolla

Patate

Caviale di lumaca

Latte

Formaggio

Procedimento

In una pentola mettere a cuocere cipolla patate e zucca allungate con dell’acqua. Intanto da parte mixare il formaggio con del latte. In un’altra pentola piena d’acqua mettere a cuocere l’uovo sgusciato. Quando la zucca sarà pronta aggiungere il latte e infine mixare ancora tutto insieme. Impiantare versando prima la vellutata di zucca poi adagia do luovo e decorando con caviale di lumaca.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui