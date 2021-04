Isola dei famosi 2021, chi sarà l’eliminato tra Fariba, Valentina Persia e Ciufoli?

Ecco chi sarà l’eliminato di questa sera dall’Isola dei famosi 2021, secondo i sondaggi di Nonsolo.tv

Dopo lo stop della settimana scorsa, questa sera è tornato il doppio appuntamento con L’Isola dei famosi 2021. Come sempre ci sono soprese e colpi di scena, che saranno protagonisti delle puntate del reality di Canale 5. Tuttavia questa è la prima volta in 17 anni di reality, che la puntata viene registrata, per evitare la concorrenza con Supervivientes, versione spagnola del programma. Questa sera ci sarà l’eliminato e i candidati a rischio sono Valentina Persia, Roberto Ciufoli e Fariba Therani.

Chi abbandonerà la Palapa definitivamente? Nel frattempo noi di Nonsolo.tv abbiamo lanciato un sondaggio su Instagram. Stando alle “profezie” dei nostri followers a rischiare l’eliminazione, è Fariba che ha ricevuto 19 voti. A seguire troviamo Ciufoli con 15 voti e Valentina con un solo voto.

Non è detto che sia proprio Fariba ad essere la nuova eliminata dell’Isola dei famosi 2021, poiché tutto può cambiare. Solo nel corso della puntata di questa sera, scopriremo il naufrago che dovrà abbandonare la Palapa.

