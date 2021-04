Vite al limite, stasera la storia di Melissa Marescot: anticipazioni puntata 15 aprile e com’è oggi

Vite al Limite torna stasera su Real Time alle ore 21.30 con la storia di Melissa Marescot. Ecco alcune succose anticipazioni sulla puntate di stasera e com’è oggi Melissa.

Vite al Limite: anticipazioni puntata Melissa Marescot

Melissa ha subìto abusi da piccola ed è stata abbandonata dal padre. Quando era adolescente, la donna è rimasta incinta e ha deciso di interrompere la gravidanza. Tutto questo l’ha spinta sul cibo.

Quando Melissa arriva dal dott. Nowzaradan, ha 37 anni e vive a Sunrise, in Florida. La donna raggiunge la clinica di Houston con problemi psicologici e un peso di 268 chili.

Nel primo anno di cura, necessario per affrontare l’operazione, Melissa perde “solo” 69 chili, arrivando a un peso di 199 chili.

Purtroppo, però, la terapia prevedeva che si trasferisse. La donna non lo ha fatto e ha dichiarato di stare bene. Così si conclude la sua avventura, ma il dott. Nowzaradan ha spiegato nel programma che, per via della sua statura (è alta 1,50 metri), anche un raffreddore potrebbe causare la sua morte per via del peso.

Melissa Marescot, com’è oggi

Purtroppo, Melissa non ha account social, quindi non sappiamo oggi come stia e se sta proseguendo la cura.

