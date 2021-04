Chi è Paola Barale? Età, carriera e vita privata della showgirl e conduttrice

Ecco chi è Paola Barale. età – carriera e vita privata della conduttrice e showgirl

Paola Barale è una famosa showgirl e conduttrice, tanti i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera.

La nota conduttrice è nata il 28 aprile 1967 a Fossano. Sin da giovanissima manifestò la volontà di entrare a far parte del mondo della televisione e dello spettacolo. La sua carriera iniziò nel 1988 quando approdò a Odiens, programma di Antonio Ricci.

Divenne però nota quando affiancò Mike Buongiorno nei panni di valletta a La Ruota della Fortuna. Lo ha anche affiancato in altri show come Tutti per uno e Festival italiano. Paola Barale vestì i panni di co-conduttrice a Buona Domenica al fianco di Maurizio Costanzo nella metà degli anni Novanta. Tornò a Buona Domenica anche nel 2005. Nel 1995 ha condotto La sai l’ultima? insieme a Gerry Scotti.

Nel 2008 approdò in Sudafrica per ricoprire i panni di inviata de La Talpa. Due anni dopo ha affiancato Enrico Papi nella conduzione de La Pupa e il Secchione. Paola Barale ha condotto Mistero nel 2012, nel 2015 ha invece fatto parte del cast di Pechino Express. L’anno successivo la conduttrice è stata al timone di Flight 616.

Nel corso della sua carriera la Barale ha intrapreso anche la carriera di attrice. L’abbiamo vista in Casa Vianello, Colpo d’occhio e Vorrei vederti ballare. L’abbiamo vista anche in alcuni episodi della sitcom Così fan tutte.

Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato ha avuto una relazione con il conduttore Marco Bellavia. Nel 1998 è convolata a nozze con il ballerino Gianni Sperti, un matrimonio che però non è durato a lungo. Dal 2002 al 2015 è stata legata sentimentalmente a Raz Degan, dopo aver affrontato diversi periodi di crisi i due decisero di mettere definitivamente fine alla loro storia d’amore.

Paola Barale sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 16 aprile 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui