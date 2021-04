Amici 20, Carolyn Smith sbotta contro Stefano De Martino: “Informati prima di dire inesattezze”

La giudice di Ballando con le stelle torna a commentare Amici 20 e in particolare Stefano De Martino su alcune sue dichiarazioni erronee

Oggi, sabato 17 aprile è in onda una nuova puntata di Amici 20 e come sempre ci sono le sfide dei concorrenti. Dopo una prima esibizione di Sangiovanni, Deddy e Tancredi, si è passata ad una coreografia per la ballerina Martina Miliddi. La coreografica pensata per lei è un Charleston con delle basi anche di latino. A quel punto, è intervenuta Alessandra Celentano che ha sostenuto che la sua maestra Lorella Cuccarini modifica sempre le coreografie su misura dell’alunna.

Dopodiché, è arrivato il parere di Stefano De Martino che ha dichiarato: “Nemmeno un ballerino di latino riesce a fare quelle mosse”. Il pensiero del giudice, però, si è trovato in totale disaccordo con quello di Carolyn Smith, che è intervenuta con un post su Instagram.

“Mi dispiace ma non posso stare zitta” ha esordito la giudice di Ballando con le Stelle. “Caro Stefano, perché dici che nessuno può fare Charleston? E’ lontano dalla realtà!”, ha poi incalzato la Smith, menzionando alcune nozioni di storia del Chalerston. “Dal Cherleston è sviluppato nel Ballroom e nel Latin World. Inoltre il Charleston è ballato da uomini non solo dalle donne. Per finire la coreografia poteva essere modificata senza problemi e senza perdere nulla. Gentilmente, informati prima di dire delle inesattezze e non sottovalutare il mondo del Latin American International“, ha chiosato Carolyn, correggendo le dichiarazioni erronee di Stefano De Martino fatte in puntata.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui