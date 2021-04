Misura per misura, edizione 1978 su RAI 5

Misura per misura, pur essendo poco nota, è un’opera shakespeariana del 1603. Viene proposta in Italia per la prima volta nel 1957 ma quella proposta da Rai 5 è la versione del 1978.

Cast

Nel cast ci sono Luigi Vannucci, Gabriele Lavia, Ottavia Piccolo e Mario Scaccia, con la traduzione e la regia di Luigi Squarzina, i costumi di Emanuele Luzzati e le musiche di Benedetto Ghiglia.

La trama

La vicenda avviene tutta in alcuni giorni nella città di Vienna. Il Duca Vincenzo, affida il comando ad Angelo, suo integerrimo vicario. In quanto uomo di fede e di castigo, decide di cancellare ogni cosa volgare dalla città e fa imprigionare il giovane Claudio che ha messo incinta la sua fidanzata Giulietta prima di sposarla. Il reato deve essere punito con la morte e Angelo, convinto, condanna il giovane. Per evitare la morte del fratello Angelo, Isabella, giovane monaca interviene e si propone a Claudio sessualmente in cambio della vita del fratello.

