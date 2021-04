Addio a Helen McCrory, 5 migliori ruoli interpretati dall’attrice britannica

E’ scomparsa Helen McCrory, talentuosa attrice britannica che ha lasciato una grande impronta sul grande schermo: ecco i suoi migliori 5 ruoli

Il mondo del cinema piange Helen McCrory, attrice celebre per aver interpretato Narcissa Malfoy( madre di Draco) in Harry Potter e Polly Gray in Peaky Bealders. Aveva solo 52 anni ed era malata di cancro. La notizia è stata comunicata su Twitter dal marito Damian Lewis.

Nata a Paddington nel Regno Unito il 17 agosto 1968, Helen proveniva da una famiglia metà gallese (dalla parte materna) e scozzese (da parte di padre). Aveva inoltre vissuto in Italia per un anno prima di studiare recitazione in Gran Bretagna per poi diventare famosa. Ecco i migliori 5 ruoli (oltre a Narcissa e Polly Gray) interpretati dall’attrice da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

1- Charie Blair, in The Queen-La regina

Helen interpretò Charie, la moglie di Tony Blair, allora eletto neo- primo ministro in Inghilterra. Con questo ruolo raggiunse grande popolarità nel mondo, per grazie alle sue doti espressive.

2- Clair Dowar, in Skyfall

Nel 2012 Helen si calò nei panni di Clair Dowar, primo ministro degli interni. Una delle migliori scene è quando l’attrice assieme a Raol Silva prova ad uccidere M, interpretato da Judy Dench in tribunale. Sicuramente, una parte minore, ma che riesce a catturare lo spettatore con un solo gesto interpretato con grande grazia.

3- Anna Karenina

Nel 2000 Helen interpretò Anna Karenina, celebre protagonista femminile del romanzo russo di Lev Tolstoj. Nella serie tv composta da quattro episodi, Helen riuscì a conquistare il suo spazio e a catturare lo spettatore, dando concretezza ad un personaggio che appare un po’ criptico dal punto di vista delle emozioni.

4- Madame Kalì, in Penny dreadful

Questo è sicuramente uno dei più interessanti ruoli interpretati dall’attrice. Infatti, lo spettatore rimane catturato dalla capacità di Helen di interpretare con grande maestria e magnetismo una medium dai poteri occulti.

5- Zanetta Farussi, Casanova

Un altro dei suoi ruoli più importanti è Zanetta Farussi, madre di Giacomo Casanova, nella pellicola cinematografica Casanova, diretta da Lasse Hallstrom.

