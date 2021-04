Oroscopo di Paolo Fox dal 19 al 25 aprile: previsioni della settimana

Come sta per iniziare la nuova settimana dal punto di vista astrologico? Vediamolo con l’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

Purtroppo per te le stelle non sono nel verso giusto, e la settimana partirà piuttosto sottotono. Andando avanti le cose miglioreranno e verso la fine della settimana, potresti ottenere la tua grande rivincita. Occhio a lunedì: la stanchezza sarà dietro l’angolo. Nel complesso comunque non hai che temere,

Toro

La settimana è la migliore per te, sebbene siano avversi Giove e Saturno opposti al tuo Segno. Non ti mancherà di fare la cosa giusta e di andare nella migliore direzione.La fiducia nel tuo futuro aumenterà. Soddisfazioni o conferme all’orizzonte, anche nel lavoro.

Gemelli

Ti ritrovi con i favori di Venere che ti consentirà di recuperare in amore, anche se in passato hai vissuto una crisi.

Avrai voglia di ricordare a tutti quella che è la tua posizione, sfruttando la tua forza in famiglia, in amore e nel lavoro.

Cancro

Le cose andranno malino lunedì, in quanto partirai con il piede sbagliato. La colpa è della Luna nel segno che ti porta ad essere troppo lunatico. In amore invece le cose saranno decisamente migliori grazie all’appoggio di Venere. Cerca solo di non infilarti in qualche relazione troppo complessa. Novità di lavoro in vista.

Leone

Per i nati sotto al segno del Leone, la settimana sarà molto faticosa. Il tuo autocontrollo verrà messo a dura prova da continue provocazioni, e non sempre riuscirai aa tenere il nervosismo sotto controllo. Chi non potrà cambiare qualcosa che non va, finirà col sentirsi ancora più sotto pressione.

Vergine

Per i Vergine stanno cominciando giornate molto proficue, che potranno essere favorevoli sia nei sentimenti che nella professione.

E infatti nel corso di questa settimana potresti essere favorito e cominciare una nuova love story. Sul fronte lavorativo potrai riprendere in mano e portare avanti i tuoi progetti.

Bilancia

La settimana è buona e ti permetterà di iniziare la strada del recupero. Anche se lunedì sarà giornata no per i sentimenti e le relazioni, i nati stto al segno della Bilancia sono etichettati come i più favoriti del 2021. Sul lavoro dovrai industriarti per cambiare qualcosa, aggiornarti, espandere. Cerca solo di non stancarti troppo

Scorpione

Momenti difficili per te nel corso di questa settimana. Purtroppo il mese di aprile ti porterà continue opposizioni dei pianeti. Se le stelle ti remano contro potresti vivere situazioni no sia in amore che nel lavoro. Questo varrà ancora di più se in passato hai già avuto una crisi. Martedì e mercoledì saranno due giorni particolarmente pesanti. Non mollare

Sagittario

La settimana è ok sebbene la quarantena stia cominciando a pesarti! Il fatto di non poter viaggiare, incontrare gente come piace a te, ti sta mettendo ko a livelko mentale. Per fortuna martedì e mercoledì saranno due giornate che risolleveranno il morale.

Capricorno

Se Lunedì sarà un giorno un po’ fiacco, per fortuna già da martedì recupererai una bella forza. Inoltre, giovedì e venerdì le stelle continueranno a sorridere. A metà settimana potrai iniziare a concretizzare alcuni progetti di un certo peso. Anche in amore potrai contare sul sostegno dei pianeti: esci allo scoperto.

Acquario

Settimana negativa per i mati sotto il segno dell’acquario. Lunedì, martedì e mercoledì sii attento a quello che fai, anche perchè le stelle ti rendono agitato.

Potrebbero manifestarsi momenti di profonda stanchezza e insofferenza. Cerca, però, di non alzare troppo la voce, altrimenti finirai con il litigare.

Pesci

Per i pesci arrivano giornate interessanti, anche se ancora aleggia nell’aria qualcosa che ti turba. Sarà un problema legato alla famiglia, alla casam non si sa, ma da qualche giorno non sei in piena forma, ti senti vittima delle circostanze. Dovresti provare a reagire e a tentare un approccio con altri segni, tipo la Vergine e il Capricorno.

