Chi è Emanuela Aureli? Età, carriera e vita privata dell’imitatrice

Ecco chi è Emanuela Aureli, età – carriera e vita privata della nota imitatrice

Emanuela Aureli è una delle imitatrici più note e apprezzate del mondo dello spettacolo.

La nota imitatrice è nata il 27 maggio 1973 a Terni, sin da giovanissima ha manifestato il suo grande talento. Il suo esordio in televisione risale al 1992, quando partecipò alla Corrida di Corrado. Tre anni dopo ha partecipato a I cervelloni, programma in onda su Rai Uno. Sempre nel 1995 ha anche partecipato su Telemontecarlo al programma Aria fresca.

Abbiamo visto Emanuela Aureli a Domenica In nei panni di ospite fisso dal 1997 al 1999, dove è diventata sempre più nota grazie alle sue incredibili imitazioni. Ha poi partecipato a Sanremo estate e Caccia al lupo.

Oltre alla televisione l’imitatrice ha fatto il suo debutto anche in radio in passato al fianco di Enrico Vaime su Rai Radio 2 ne Il programma lo fate voi. Grazie al suo talento Maurizio Costanzo le diede la possibilità di partecipare a Buona Domenica. Rimase al fianco del famoso e stimato conduttore per sette anni.

Emanuela Aureli è anche un’attrice, in passato l’abbiamo vista nella fiction Carabinieri 4. Nel 2007 è tornata su Rai Uno nei panni di ospite fisso a Stasera mi butto. È tornata anche a Domenica In nella stagione 2007-2008. L’anno successivo approda su Rai Uno a Ballando con le stelle, nel 2010 l’abbiamo invece vista a Voglia d’aria fresca, programma condotto da Carlo Conti. L’imitatrice ha ricoperto i panni di coach dal 2012 a Tale e quale show.

Per quanto riguarda la sua vita privata l’imitatrice nel 2015 è convolata a nozze con Sergio Del Folco. Dal loro amore è nato il figlio Giulio.

Emanuela Aureli sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 20 aprile 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

