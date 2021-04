Chi è Gene Gnocchi? Età, carriera e vita privata del comico

Ecco chi è Gene Gnocchi, età – carriera e vita privata del noto comico

Gene Gnocchi, vero nome Eugenio Ghiozzi, è un comico, conduttore, scrittore e cantante molto famoso e apprezzato nel mondo dello spettacolo.

Il noto comico è nato l’1 marzo 1955 a Fidenza. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università di Parma si è dedicato per anni alla sua carriera di avvocato. Intanto, era anche il frontman del gruppo I Desmodromici.

Il suo debutto in televisione risale ai primi anni Ottanta, quando ha partecipato allo Zelig di Milano. Fece qualche apparizione Maurizio Costanzo Show dopodiché fu selezionato nel 1989 per lo show Emilio. In quello stesso anno ha ricoperto i panni di ospite al Gioco dei 9, programma condotto da Raimondo Vianello.

Gene Gnocchi formò una coppia molto apprezzata e affiatata con Teo Teocoli durante la prima edizione di Scherzi a parte, nella sit-com I vicini di casa e a Mai dire gol, quest’ultimo lo ha condotto nel 1992.

Due anni dopo ha creato L’Approfondimento per Rai 3, commentava i fatti più importanti del giorno insieme alla sua famiglia. Gene Gnocchi ha ricoperto anche i panni di attore recitando nel film Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica. Ha anche preso parte a molti spettacoli teatrali nei panni di protagonista.

Il comico e conduttore è stato al timone di vari programmi come Meteore, Striscia la notizia, Il Boom, La grande notte, Dillo a Wally e altri ancora. A Quelli che il calcio era un ospite fisso. Lo abbiamo anche visto al fianco di Amadeus nella prima edizione del reality Music Farm. Ha poi affiancato Simona Ventura al Festival di Sanremo. Nel 2008 ha condotto Gnok Calcio Show su Sky.

Nel 2010 ha partecipato ad alcune puntate di Zelig, nello stesso anno lo abbiamo visto su Rai 3 ne L’almanacco del Gene Gnocco. Ha ricoperto i panni di ospite fisso nel programma La Domenica Sportiva. Dal 2012 collabora anche con R101.

Gene Gnocchi veste i panni di ospite fisso in estate in Notti Europee. Dal 2017 si occupa della comica copertina di Dimartedì. talk show politico in onda su La7. Il noto comico è anche autore di vari libri.

Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato è stato sposato con Gianna Ghiozzi. Dal loro amore sono nati i figli Silvia, Marcello ed Ercole. Nel 2018 il comico è diventato di nuovo padre della piccola Irene, nata dalla sua relazione con l’attuale compagna Federica.

Gene Gnocchi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 20 aprile 2021 su Rai Uno.

