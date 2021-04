Chi è Mathieu Magni, il fidanzato di Beatrice Marchetti, naufraga dell’Isola dei famosi 2021?

Ecco chi è Mathieu Magni, presunto compagno della modella Beatrice Marchetti, ora naufraga all’Isola dei famosi 2021

Mathieu Magni sarebbe il fidanzato di Beatrice Marchetti, modella approdata a L’Isola dei famosi come “single”.

L’uomo lavora come imprenditore nel settore di automobili d’epoca a Milano e ha una relazione con la modella di Dolce e Gabbana da diverso tempo. Stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia, pare che i due convivano. Tale indiscrezione è stata svelata anche da Akash Kumar lunedì scorso. Questo però non ha fermato il giovane youtuber Awed a corteggiare la ragazza, incassando anche un due di picche.

Awed infatti ha dichiarato non ha apprezzato molto gli atteggiamenti ambigui della ragazza: “Prima mi liquida dicendo che sono simpatico e poi a telecamere spente fa apprezzamenti sul fatto che potessi andare avanti nella fase del corteggiamento”. Insomma, per quale motivo la Marchetti non ha dichiarato fin da subito di essere fidanzata e continua a mantenere il mistero sull’identità del suo presunto compagno? Non rimane che scoprirlo prossimamente.

