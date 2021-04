Sorelle al Limite, chi sono le protagoniste di stasera? Amy e Tammy Slaton, anticipazioni puntata 19 aprile e come sono oggi

Sorelle al Limite andrà in onda stasera, alle ore 21.25, su Real Time. Il programma è sulla scia di Vite al limite e presenta sorelle che insieme hanno un peso pari o superiore a 1000 libbre, cioè 800 chili. Le protagoniste di stasera saranno Amy e Tammy Slaton. La loro storia nel programma e come sono oggi.

Amy e Tammy Slaton: la loro storia a Sorelle al Limite

Amy e Tammy sono due sorelle del sud degli Stati Uniti. Insieme, hanno raggiunto un peso di 800 chili e ora è a rischio la loro salute. Nonostante questo, le due donne sono ormai abituate a mangiare in quantità industriali e non hanno intenzione di smettere.

Le sorelle saranno seguite in puntate diverse del programma, diventando i fili conduttori delle 4 stagioni del programma. Nella seconda stagione, Amy riesce a perdere peso, anche se non arriva a livelli ottimali.

Purtroppo, però, rimane incinta, con complicanze per lei e per il bambino. La sorella Tammy, invece, causerà problemi a un’infermiera che la sta seguendo in clinica.

Amy e Tammy Slaton oggi

Al momento, non si sa se le due donne hanno ritrovato la salute. Infatti, per contratto non possono avere account social dove mostrare la loro situazione. Quindi, non sappiamo come stanno oggi.

