Chi è Anna Ghinazzi, la moglie del noto cantante Pupo?

Ecco chi è Anna Ghinazzi, nota per essere la moglie del famoso cantante Pupo

Anna Ghinazzi è nota per essere la moglie di Pupo, vero nome Enzo Ghinazzi.

Non si sa praticamente nulla sulla donna, a differenza del marito lei non fa parte del mondo dello spettacolo e non ama stare sotto i riflettori. Da sempre preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale.

Sappiamo che Anna Ghinazzi non è l’unico amore del noto cantante. Da oltre trent’anni divide il marito con Patricia, l’altra compagna di Pupo. All’inizio non è stato facile gestire un rapporto a tre, ma con il tempo la moglie del famoso cantante ha accettato la situazione.

In più occasioni Pupo ha fatto sapere che le due donne con il tempo sono diventate ottime amiche, trascorrono infatti tutti insieme le feste.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Anna e Pupo sono diventati marito e moglie nel 1974, dopo circa quattro anni di relazione. Da quel momento non si sono più separati, il loro è un grande amore. Dalla loro relazione sono nati due figlie, Ilaria e Clara.

Pupo sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 21 aprile 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

