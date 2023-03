La storia di Mikayla Demaiter: da giocatrice di hockey a star di OnlyFans

Mikayla Demaiter è una giovane ragazza di Chatham, in Ontario, Canada, che ha fatto parlare di sé nel mondo dello sport e dell’intrattenimento per il suo percorso insolito (sebbene ultimamente si siano sentite diverse storie come la sua) e la sua bellezza mozzafiato (vedere il suo Instagram da un milione e settecentomila follower per credere).

Anche se non è mai stata una giocatrice professionista di hockey, Mikayla è stata definita dai media online (specie i tabloid inglesi) la “giocatrice di hockey su ghiaccio più sexy del mondo” grazie alla sua bellezza e fascino.

Ma facciamo un breve excursus: il Canada è noto per la sua forte tradizione sportiva nell’hockey su ghiaccio, con una grande passione diffusa in tutto il paese che coinvolge molte persone di ogni età. Mikayla ha iniziato a giocare a hockey fin da giovane età, dimostrando grande passione e impegno nello sport.

Tuttavia, Mikayla ha deciso di mettere in disparte l’hockey (sebbene nella sua bio di Instagram sia tutt’ora menzionato il suo ruolo e su TikTok dove è pure seguitissima posti video in cui è in azione) per intraprendere una nuova carriera nel mondo dell’intrattenimento per adulti. Dopo aver aperto un profilo su OnlyFans, Mikayla ha iniziato a pubblicare foto e video che mettono in risalto le sue curve e la sua sensualità, diventando una creator seguitissima.

Per chi abbia vissuto fuori dal mondo negli ultimi mesi, OnlyFans è una piattaforma di social media che consente ai creatori di contenuti di guadagnare denaro vendendo contenuti esclusivi ai propri fan, contenuti sopratutto a forte tasso erotico.

Ma senza la necessità di andare su OnlyFans, nel caso della nostra Mikayla è possibile vedere contenuti davvero sensuali – d’altra parte con quel fisico esplosivo (parliamo di una ragazza con un corpo prorompente) basta anche una semplice foto su Instagram (dove ha iniziato a postare contenuti nel gennaio 2017) per far impennare il tasso erotico.

Classe 2000 (è nata il 14 maggio), Mikayla ha anche un altro legame col mondo dell’hockey, al netto del suo disimpegnarsi come portiere: il web le attribuisce il fidanzamento con il giocatore della NHL Kurtis Gabriel.